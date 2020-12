Opnieuw verliezen 14 IS-leden de Belgische nationaliteit

Net zoals de vorige keren, publiceren enkele kranten vanmorgen de beslissingen waarmee de 14 IS'ers hun Belgische nationaliteit verliezen. Ze kwamen allemaal niet opdagen voor hun proces en hebben geen bekende woonplaats, zodat een bericht in de krant de enige mogelijkheid is om hen te informeren. De 14 werden veroordeeld voor lidmaatschap van een terreurgroep, en omdat ze een dubbele nationaliteit hadden, besliste de rechter ook om hun Belgische papieren af te nemen. Dat gebeurde al enkele keren, maar het is de eerste keer dat zo een grote groep in één keer gepubliceerd wordt.