Oud-president van Burundi Pierre Buyoya overleden aan coronavirus

Pierre Buyoya speelde een belangrijke rol bij het conflict in Burundi tussen Hutu's en Tutsi's. Zelf behoorde hij tot de Tutsi-minderheid uit het zuiden van het land. Hij groeide deels op in België. In Brussel ging hij naar de middelbare school en behaalde hij een diploma aan de koninklijke militaire academie in Brussel.

Bij zijn terugkeer naar zijn thuisland in 1982 werd Buyoya majoor in het Burundese leger. Hij slaagde erin om in 1987 president Jean-Baptiste Bagaza ten val te brengen, ook een Tutsi.