Strengere controles op telewerk en strengere regels voor reizigers: dit heeft het Overlegcomité beslist 

Zo zal er strenger gecontroleerd worden of werknemers zoveel mogelijk telewerken. "We zien dat de aandacht aan het verslappen is", zei De Croo. "We zullen zeer strikt zijn in de controles en bedrijven kunnen boetes krijgen", waarschuwde hij. Niet alleen in de private sector, maar ook in de publieke sector zal daarom met werkgevers en vakbonden overlegd worden.

Ook op het openbaar vervoer zal er strenger gecontroleerd worden. Controleurs op trein, tram en bus zullen ook boetes kunnen geven. Er komen ook strengere controles aan de grenzen en in de luchthavens.

Wat reizen betreft, nam het Overlegcomité wel enkele nieuwe maatregelen. Wie langer dan 48 uur in het buitenland in een rode zone verkeert (zowat heel Europa kleurt momenteel rood), zal 7 dagen in quarantaine moeten gaan en moet die afsluiten met een negatieve test. (Voor zakenreizigers is er een uitzondering als er geen risicogedrag is.) Het Passagier Localisatie Formulier (PLF) zal in die zin aangepast worden.