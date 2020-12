Lockdownfeestje met 22 mensen stilgelegd in Melle, schuin tegenover het politiecommissariaat

De overtreders hadden een vakantievilla geboekt die beschikt over maar liefst zeven slaapkamers, een zwemvijver en een jacuzzi. Over de locatie van het vakantiehuis hadden ze blijkbaar niet nagedacht. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen werd ook lachgas gevonden in het huis.

Het organiseren van feestjes is in strijd met de huidige coronamaatregelen. Ook in de richtlijnen van Airbnb staat duidelijk dat feestjes niet toegelaten zijn. De huurder van de woning is onmiddellijk gedagvaard door het parket en zal op 27 januari moeten verschijnen voor de politierechtbank. Alle andere aanwezigen krijgen een boete van 750 euro.