Prijs voor elektriciteit daalt in Limburg,  prijs voor aardgas stijgt

Door de massale opkomst van zonnepanelen in Limburg 10 jaar geleden moest Fluvius toen plots fors investeren in het elektriciteitsnet. "Door het tekort in het budget dat daardoor onstaan is, ging de distribiutieprijs toen sterk omhoog", legt Björn Verdoodt van Fluvius uit. "Maar die tekorten zijn nu weggewerkt en nu daalt de prijs dus". Voor de distributie van stroom moet een gemiddeld gezin volgend jaar 296 euro betalen, 52 euro minder dan dit jaar.