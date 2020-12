Wie feestje organiseert in Halle-Vilvoorde moet voortaan meteen naar rechter

In Halle-Vilvoorde zal wie een feestje of lockdownparty organiseert het geweten hebben. Procureur Ine Van Wymersch wil organisatoren voor de rechter brengen en geen uitweg bieden naar een minnelijke schikking van 4000 euro. Vorig weekend moest de politie nog een feestje stilleggen in Dilbeek naar aanleiding van een aanstaand huwelijk. De vader van de bruid heeft toen alle boetes, in totaal goed voor meer dan 4000 euro, betaald.

Dat is nu voorbij. "Feestjes organiseren brengt mensen en de gezondheid in gevaar", zegt procureur Ine Van Wymersch na overleg met de procureur-generaal en de politiekorpschef. "We gaan organisatoren dagvaarden en voor de rechter brengen. Materiaal zoals discobars, lichtinstallaties, autobusjes voor een shuttledienst, koelkasten, dranken enzovoort zullen in beslag genomen worden en verbeurd verklaard worden. Deelnemers aan feesten of bijeenkomsten krijgen wel een minnelijke schikking van 750 euro."