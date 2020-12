Sony PlayStation verwijdert populaire game Cyberpunk 2077 na vele mankementen en dat voelt de beurs meteen

Ondertussen is het aandeel van CD Project Red gekelderd. Het bedrijf, dat bij de grootste gameontwikkelaars ter wereld hoort, kan dit missen als kiespijn. Gelukkig heeft het met The Witcher een andere populaire game in zijn portefeuille. Verbruggen denkt dat het nog zal goedkomen. "Op zich is Cyberpunk een heel goede game, maar die is te zwaar voor veel toestellen toestel en zit nog vol met fouten."