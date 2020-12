Smaak en geur kwijt door corona? Geen paniek: door sterrenchef Marcelo Ballardin kan ook jij genieten van feestmaal

Eén van de belangrijke symptomen van het coronavirus is geur-en smaakverlies. Soms duurt het maar even, maar het kan ook weken of maanden duren voor je weer kan genieten van een gewone maaltijd. En dat is extra vervelend tijdens de feestdagen. Daarom bedacht sterrenchef Marcelo Ballardin van het Gentse restaurant OAK in samenwerking met de vereniging van geurstoornissen een speciaal recept waarvan ook smaaklozen kunnen smullen.