Johnson & Johnson-vaccin getest in Alken: “Het is een grote primeur dat dit hier gebeurt”

De lading vaccins is van Johnson en Johnson die ze in Alken laat testen op een groot aantal proefpersonen. “Het unieke aan het vaccin is dat het maar 1 keer zal moeten worden toegediend”, vertelt Erik Buntinx van Anima. “Andere vaccins moet je twee keer krijgen en er zit een tijd tussen. Met dit coronavaccin dat we hier testen is dat niet het geval. Dat we dit hier kunnen testen is een primeur.”

Er zijn 1.000 proefpersonen die zich kandidaat hebben gesteld om mee te werken aan het onderzoek. Apothekeres Tine zal de spuitjes klaarmaken. “Ik doe dat in een afgesloten ruimte, zodat niemand kan zien of er een echt vaccin in de spuit zit of een placebo”, vertelt ze. “Het is de computer die bepaalt wie het echte vaccin krijgt, maar dat weet alleen ik.”

