Vanuit Zarzis in Tunesië proberen veel migranten Lampedusa te bereiken: “Kans op sterven groot, maar we proberen toch”

Zarzis: het is een mooi toeristisch strand in het zuiden van Tunesië, waar ook lugubere taferelen plaatsvinden. Regelmatig spoelen levensloze lichamen aan van mensen die probeerden met een bootje te vertrekken richting Europa. Toch willen de twee Tunesische vrienden Fawzi en Ali de gevaarlijke overtocht wagen. “Mijn broer is al gestorven op zee. Maar ik moet werk vinden, dus vertrek ik ook,” vertelt Ali. Ondertussen ontfermen twee lokale vissers, Khaled en Chamsedinne, zich over de aangespoelde lichamen. Rudi Vranckx trok naar Tunesië en sprak met hen in de nieuwe VRT NWS-portretreeks "10 jaar Arabische Lente".