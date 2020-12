Verzetsheldin die honderden soldaten redde, sterft op 95-jarige leeftijd in Brussels woonzorgcentrum

Familie De Greef redde in totaal maar liefst 320 Britse en Amerikaanse geallieerden uit handen van de Duitsers. Samen met de verzetsorganisatie Comète raakten ze in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten in eerste instantie bekend door de Engelse televisieserie Secret Army. Ook VRT, toen nog BRT, zond de serie uit tussen 1977 en 1979. De Britse openbare omroep BBC bracht later een parodie uit van de serie met de naam 'Allo 'Allo. Het werd een van de meest succesvolle Britse comedyreeksen aller tijden. Ook in ons land was 'Allo 'Allo een succes. Al vertelt de reeks niet het verhaal van Janine De Greef zelf.