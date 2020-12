Viroloog Marc Van Ranst op bezoek in Limburg: “Mijn studententijd aan de UHasselt was makkelijker dan die van studenten in coronatijd”

In de eerste golf deed Limburg het minder goed dan de andere provincies, maar in de tweede golf waren we bij de beteren van de klas. “Als iets goed is, mag dat ook gezegd worden”, zegt Van Ranst. “Waarschijnlijk zit de schrik er in Limburg wat meer in en worden de maatregelen beter opgevolgd.”

“We zien dat ook in Italië. Noord-Italië werd in de eerste golf zeer zwaar getroffen, en doet het nu relatief goed. Ze zijn daar extra voorzichtig en dat zie je in de cijfers. Mogelijk is dat voor Limburg ook het geval”, besluit Van Ranst.