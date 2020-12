"Rivieren kunnen het klimaatvraagstuk oplossen": Sebastian Baes en Jan Denayer winnen Vlaamse Scriptieprijs

"60% van de CO2-uitstoot in Vlaamse steden is afkomstig van verwarming en dat zorgt voor de gekende klimatologische gevolgen", vertellen Baes en Denayer. "Met een warmtepomp kan je warmte uit rivierwater halen om gebouwen te verwarmen. Nadat de warmte onttrokken werd, kan het teruggepompt worden naar de rivier. Op die manier reduceren de huizen in de ruime buurt van een rivier in grote mate hun CO2-uitstoot en hoeft men geen gas meer te gebruiken. Om het nog duurzamer te maken kan de warmtepomp zelf met groene energie worden aangedreven."