Grote vlam voor De Warmste Week aan Antwerpse kathedraal: "Zo kan iedereen ze zien, dat is mooi!"

Dat iedereen het verschil kan maken, is ook de slogan van De Warmste Week 2020. Die gaat dit jaar over mensen bedanken die voor jou het verschil hebben gemaakt. De grote vlam aan de Kathedraal zorgt ervoor dat ook voorbijgangers daaraan herinnerd worden: "De vlam hangt op een plek waar iedereen ze kan zien. Zeker in deze tijden vind ik het een mooi initiatief", klinkt het.

Door het coronavirus kon er dit jaar geen grootschalig Warmste Week-evenement plaatsvinden. In de plaats daarvan moeten de verschillende acties in Vlaanderen ons een warm gevoel bezorgen, en dat lijkt aardig te lukken: "We kunnen allemaal ons eigen goede doel zijn door iedereen in je omgeving te helpen. Daarmee kom je al heel ver!", besluit een toeschouwer onder de kathedraal.

