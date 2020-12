Voedselvergiftiging in Oostendse school komt van broodjes met rauwkost die besmet was met norovirus

Het FAVV benadrukt dat een besmetting overal kan gebeuren, ook al wordt er veel aandacht besteed aan hygiëne. "En ook de broodjeszaak was in orde met alle hygiënische voorschriften", zegt Hélène Bonte, van het FAVV. Het belangrijkste is dat de school en de leverancier snel gereageerd hebben en goed meegewerkt met het agentschap.

Het Norovirus is een virus dat bij mensen maag- of darmontstekingen kan veroorzaken. Het wordt meestal via voeding of besmet water doorgegeven maar kan ook worden overgedragen via (in)direct contact met zieke personen of besmette voorwerpen, zoals deurklinken, tafelbladen of lichtschakelaars. Nadat de besmetting aan het licht kwam, zijn daarom ook alle tafels waar gegeten is en de toiletten gedesinfecteerd in het Atheneum Pegasus.