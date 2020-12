Experten betreuren uitblijven van uniforme avondklok en "ontbreken van perspectief blijft groot probleem"

Dat de avondklok in Vlaanderen niet vervroegd wordt tot 22 uur, zoals in de rest van het land al het geval is, is een gemiste kans volgens viroloog Marc Van Ranst en Marc Noppen van UZ Brussel. In Vlaanderen geldt een avondklok tot middernacht, terwijl dat in de rest van het land tot 22 uur is. Dat verandert niet, is vrijdag beslist op het Overlegcomité.

Als de avondklok wel was vervroegd, zouden mensen twee uur per dag minder onderweg zijn en zouden ze ook minder lang feestjes kunnen houden, zegt Marc Van Ranst in VTM Nieuws.

Hij is tevreden dat er strengere maatregelen opgelegd worden voor mensen die ons land binnenkomen. "Maar de duivel zit in de details. Hoe dit gaat gecontroleerd worden, is belangrijk", stelt de viroloog. "Grensverkeer controleren is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker als mensen over de weg komen."

Ook Marc Noppen van UZ Brussel vindt had gehoopt dat er een uniforme avondklok zou komen. "In zo een klein landje als het onze is dat wel wenselijk."

Daarnaast had er volgens Noppen ook misschien moeten ingegrepen worden in het onderwijs. Het Overlegcomité besliste om de kerstvakantie niet te verlengen. "Maar ik begrijp ook de standpunten van ouders en scholen. Ik spreek vanuit mijn eigen expertise als ziekenhuisdirecteur: wij zien de opnames van coronapatiënten amper nog dalen, dat maakt me erg ongerust."