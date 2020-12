Waarom begonnen influencers dit jaar plots complottheorieën te verspreiden? Deze maand in Vranckx & Byloo

Een kleine tien jaar geleden had Rudi Vranckx een van de meest aangrijpende gesprekken uit zijn carrière, aan het ziekenbed van Hosni Kalaya. De Tunesiër had zichzelf in brand gestoken en stond zo mee aan de wieg van de Arabische Lente. In deze aflevering vertelt Rudi over zijn reis naar Tunesië vorige maand. Hij vond er Hosni, in levende lijve, en een land dat met veel van dezelfde demonen blijft worstelen als in 2010. Want de democratie mag dan wel zijn ingevoerd, economisch gaat het van kwaad naar erger.