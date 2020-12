Na de uitschuiver van staatssecretaris De Bleeker: waarom moeten de prijzen van de coronavaccins geheim blijven?

Volgens De Vadder gaat het om een inschattingsfout van een onervaren staatssecretaris: "De oppositie was haar constant onder vuur aan het nemen omdat ze dachten dat er geen budget voorzien was voor het vaccin. De discussie daarover had tot 's nachts geduurd. Daarop heeft men in regeringskringen beslist om te reageren door die tabel vrij te geven. Maar zo gedetailleerd had het natuurlijk niet gemoeten, een totaalbedrag had volstaan. En nu is de geest uit de fles: iedereen gaat daar vragen over stellen. Terechte en vervelende vragen, die we beter hadden vermeden in onze relaties met de Europese Unie. Ik denk dat men een onervaren staatssecretaris als De Bleeker daar beter wat hulp had kunnen bieden vanuit de kabinetten van Volksgezondheid of Justitie, waar ze van afhangt."