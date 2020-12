Zwembad Rozebroeken blijft nog zeker tot 10 januari gesloten: “Bodemtegels zitten los en moeten vervangen worden”

Het wellness- en recreatiegedeelte van het Gentse zwembad Rozebroeken was omwille van de coronamaatregelen sowieso al gesloten. Zaterdag kwam zwembadgroep LAGO met het bericht dat ook het sportbad dicht gaat door een technisch defect. Losliggende bodemtegels blijken nu de oorzaak te zijn. “We zagen dat enkele tegels loszaten. Duikers hebben daarna vastgesteld dat de schade veel groter is dan eerst gedacht”, zegt centrummanager Thomas De Vetter. De scheurtjes in de bodem kunnen gevaarlijk zijn voor zwemmers: “Mensen zouden zich kunnen snijden. De veiligheid van de bezoekers is prioritair.”