Britse premier Johnson kondigt strengere maatregelen aan voor zuidoosten van Engeland: "We moeten nu handelen" 

Ook in ons land is de nieuwe variant van het coronavirus opgedoken die momenteel vooral in Zuidoost-Engeland circuleert. Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst aan VRT NWS. "We zien die nieuwe variant heel sporadisch", aldus Van Ranst. "Op zo'n 1.600 gevallen zijn we de variant 4 keer tegengekomen. Dat is dus niet veel."

"We gaan nog heel veel zulke varianten tegenkomen", denkt viroloog Van Ranst. "Virussen muteren continu. Dat is normaal. Het is pas wanneer een variant duidelijk meer overdraagbaar of meer ziekteverwekkend is - en dat verwachten we niet - dat dat belangrijk zou zijn. Maar daar hebben we hier nu geen wetenschappelijke aanwijzingen voor."

"We leven op een planeet waar er veel gereisd werd en ook nog een beetje wordt. Dan is het heel normaal dat virusstammen van de ene plaats naar de andere plaats gaan."