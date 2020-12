Sandra Kim bedankt bij Radio 2 vrouw die nier afstond aan zus met stukje "Ik hou van u" (en een vleugje "J'aime la vie")

Sinds Sandra Kim zich als "Koningin" tot de winnares van het VTM-programma "The masked singer" heeft gekroond, lijkt de voormalige Songfestivalwinnares een nieuw publiek te hebben veroverd. Radio 2 nodigde haar niet toevallig vanmorgen uit tijdens hun "Beste buren voor De Warmste Week"-aflevering, om samen enkele mensen te bedanken. Als grote kerstfan - Sandra Kim is niet toevallig op 24 december getrouwd - voelde ze zich helemaal in haar sas bij de "prachtige kerstboom" en "fantasische versiering" in de radiostudio.

De muzikale verrassing van Sandra Kim was er voor Evelien, de zus van Marieke uit Arendonk. "Ze heeft mij een nieuwe nier geschonken, zodat ik in leven kan blijven", zo vertelde Marieke. De niertransplantatie is goed verlopen, en beide zussen herstellen goed. "Ik ben haar oneindig dankbaar." Bij wijze van "dank je wel" bracht Sandra Kim - volledig a capella - een stukje uit de herwerkte versie van "Ik hou van u" van Noordkaap, in het Nederlands. "Geef mij geen kus", zo klinkt het coronaveilig.

Bekijk hier het telefoontje met Marieke en Sandra Kim die in het Nederlands zingt (en lees voort onder de video):