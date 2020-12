Straatmuzikant Tamsen (15) wordt bedankt met "silent disco" van MNM: "Muziek brengt mensen samen"

Bart, de vader van Tamsen, vond dat zijn zoon na het voorbije coronajaar wel een verrassing verdiende. Sinds de eerste lockdown in maart maakt Tamsen in zijn eigen buurt in Wondelgem of elders op straat muziek, om zo een beetje warmte en troost te brengen. Hij speelde ook al in tuinen van woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met een beperking. En dat allemaal coronaveilig: als er te veel volk komt opdagen, legt Tamsen zijn concert stil.

Tamsen heeft al wat ervaring als muzikant: hij nam deel aan "The voice kids" en is het als jonge straatmuzikant gewend om een onbekend publiek te veroveren. Om toch muzikaal actief te blijven tijdens de lockdown, gaf hij - net als vele artiesten - onlineconcerten, en speelde hij coronaveilig in zijn eigen buurt.