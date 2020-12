Bart De Wever sluit samenwerking tussen de N-VA en Vlaams Belang definitief uit: "Met de glimlach"

Gevraagd naar een mogelijke samenwerking met Vlaams Belang, de partij van voorzitter Tom Van Grieken, staat De Wever er in de beide interviews op duidelijkheid te scheppen. "Schrijf het maar op", zegt hij. "Als dit de toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren. Ik ga mijzelf niet verloochenen om hier een ambt te kunnen blijven bekleden. Dan doe ik de deur dicht en met de glimlach."

Na de verkiezingen van mei 2019 sprak De Wever in zijn hoedanigheid van informateur nochtans met Vlaams Belang. "Het is het minimum dat je de op één na grootste partij van België uitnodigt om te horen wat ze juist wil om in een meerderheid te stappen", zegt hij daar nu over.