Politie pakt leden Albanese drugsbende op en neemt 20 kilo cocaïne ter waarde van 1 miljoen euro in beslag

Bij de actie kon de federale gerechtelijke politie elf personen arresteren. “Het gaat om negen mannen en twee vrouwen”, aldus Vercarre. “Eén verdachte woont in Antwerpen, één in Brussel, de overige wonen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Tijdens de politieactie raakte een van de verdachten zwaargewond. De persoon trachtte te vluchten langs de daken, maar kwam ten val. De man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Alle verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen over hun verdere aanhouding. Bij de actie werden naast cash geld en drugs ook verschillende voertuigen in beslag genomen.”