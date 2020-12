Liveblog - Gemiddeld aantal ziekenopnames stijgt voor het eerst sinds 7 november, VS keurt nu ook Moderna-vaccin goed

Voor het eerst sinds 7 november worden in ons land meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het zijn er nu gemiddeld 186 per dag, een stijging van 1,6% in vergelijking met een week geleden. En in de VS is ook een tweede coronavaccin - dat van farmabedrijf Moderna - goedgekeurd. Volg het coronanieuws hier in onze liveblog: