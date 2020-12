Wat verandert er precies voor wie uit rode zone naar België terugkeert? En moet je straks sowieso in quarantaine?

Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland verblijft (zowat heel Europa kleurt momenteel rood) zal bij haar of zijn terugkeer in België 7 dagen in quarantaine moeten én moet die afsluiten met een negatieve test. Echter: u moet niet in quarantaine áls u via uw Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) dat u moet invullen kan aantonen dat de kans op besmetting laag was door uw gedrag op reis.



Dat Passagier Lokalisatie Formulier of verplichte reizigersformulier (zie foto hieronder) zal vanaf maandag 21 december strenger geëvalueerd worden. Op dat document moeten reizigers aangeven waar ze op vakantie waren en wat ze precies hebben gedaan. Waren dat risicovolle activiteiten of niet? Onder meer het gebruikte vervoersmiddel hoort gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld: gebruikte u het vaakst de auto, een fiets, ging u te voet of gebruikte u het openbaar vervoer?



Op basis van de antwoorden op die reeks vragen - tegen maandag zullen er extra vragen komen op het formulier - wordt dan geoordeeld of de kans op besmetting hoog of laag was, en of u wel of niet in quarantaine moet bij uw terugkeer in België na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland.



Bekijk hier enkele vragen die op het PLF staan (en lees eronder voort):