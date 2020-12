Politie legt bedrijfsfeest met frietkramen en dj-set stil in Balen

In Balen in de Antwerpse Kempen heeft de politie een bedrijfsfeest stilgelegd waar op een bepaald moment een dertigtal personen aanwezig was. De politie nam er na contact met het parket ook twee frietkramen, dj-materiaal en een wagen in beslag. "De zaakvoerder argumenteerde dat het ging om een groep mensen die op de werkvloer ook samen is, maar dat is natuurlijk geen geldig excuus", zegt commissaris Robert Lehaen van de politiezone Balen-Dessel-Mol.