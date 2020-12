Praktijktesten op de arbeidsmarkt geven werkgevers het voordeel van de twijfel, het is nu aan hen

Zelfregulering kampt bovendien vaak met geloofwaardigheidsproblemen. Bij de zelfregulering in de interimsector zien we bijvoorbeeld dat de rapporten binnenskamers worden gehouden en dat pottenkijkers niet zijn gewenst. Zelfregulering mag geen zelfverduistering zijn. Daarom dat we als wetenschappers in ons rapport over de arbeidsmarkt zo hebben gehamerd op een transparante rapportering van de resultaten (met respect uiteraard voor de privacy van de betrokken bedrijven). Daarom ook is de centrale stuurgroep zo belangrijk om de kwaliteit van het proces te helpen bewaken. Daarom dat de sectoren de uitvoering van deze praktijktesten best aan een onafhankelijke partner uitbesteden.