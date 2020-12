Viroloog Van Gucht kaart gebrek aan preventie aan: "Pilletjes tegen corona hadden al klaar kunnen zijn"

Sciensano-viroloog Steven Van Gucht koos het Coronadebat 2.0 om een lans te breken voor meer preventie in ons gezondheidsbeleid, met name als het gaat over infectieziekten. "We zijn in het Westen zeer gemakzuchtig geworden als het gaat over infectieziekten", stelde hij. "Ik heb dat ook gemerkt in mijn instituut (Sciensano, red.), dat er al jaren een tendens was om minder te investeren in alles wat infectieziekten was. We investeerden meer en meer in "lifestyle diseases", zoals chronische ziekten, hart- en vaatziekten, kankeronderzoek. Terecht, want dat waren de grootste doodsoorzaken."