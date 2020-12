Vlaamse regering keurt nieuw kunstendecreet goed

Het Vlaamse kunstendecreet is het instrument dat de subsidies en de ondersteuning voor de professionele kunsten regelt. De grootste nieuwigheid is de invoering van de categorie "kerninstellingen". Het gaat om de grotere instellingen die uitzicht krijgen op een werkingssubsidie van tien in plaats van vijf jaar. "Dat is, in de onzekere tijden waarin we leven, een opsteker", zegt minister van Cultuur Jan Jambon.