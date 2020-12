VN-beschermingsmissie MONUSCO mag opnieuw een jaar langer blijven in Congo

De VN-vredesmissie werd in 1999 opgericht onder de naam MONUC, in het kader van de vredesgesprekken na de burgeroorlogen in Congo. Van 5.000 manschappen groeide ze uit tot de grootste en duurste vredesmissie ooit, met nu bijna 17.500 personeelsleden van wie 12.500 soldaten, 1.210 politieagenten en 277 officieren naast burgers, experts en vrijwilligers. Het jaarlijkse budget van MONUSCO bedraagt op dit ogenblik 1 miljard dollar en dat gaat in dalende lijn, want in 2013 hadden de VN-lidstaten er nog bijna anderhalf miljard dollar voor over.

De landen die de meeste blauwhelmen leveren komen niet uit Afrika maar uit Azië: India, Pakistan en Bangladesh maken de top 3 uit, gevolgd door Marokko, Zuid-Afrika en Indonesië. De helft van het burgerpersoneel zijn Congolezen. De gewapende eenheden zijn vooral gelegerd in het oosten van het land, in de provincies Ituri en Noord- en Zuid-Kivu waar de bevolking nog altijd zwaar wordt geterroriseerd door gewapende groepen en er dagelijks tientallen doden vallen.