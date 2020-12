"Ambitieuze" eindtermen, "correspondentietests" tegen discriminatie én cultuurkanaal: dit besliste de Vlaamse regering

In de strijd tegen discriminatie zal de Vlaamse regering werken met "correspondentietesten". Dat instrument is hen aangereikt door academici en arbeidsmarktexperten, nadat eerder dit jaar binnen de Vlaamse regering heftige discussie was ontstaan rond de term "praktijktest". Vooral N-VA had zich toen verzet tegen praktijktests.

Nu komen er dus correspondentietesten, geschreven praktijktests, zeg maar. "Uit het rapport van de experts blijkt dat correspondentietesten met fictieve sollicitaties of fictieve aanmeldingen voor een woning, de beste manier zijn om discriminatie aan te pakken", legt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) uit. "Dit systeem gaan we nu toepassen op onze eigen Vlaamse overheid en aanbieden aan de lokale besturen om discriminatie op de arbeids- of woningmarkt aan te pakken."

"Het is een sensibiliserend instrument. Het is niet bedoeld om te sanctioneren, maar om een nulmeting te kunnen doorvoeren. Op basis van die meting kunnen er sensibiliserende acties ondernomen worden", aldus nog minister Somers.