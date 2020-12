"Antwerpen breekt uit": districten gaan stenen in de straten vervangen door meer groen

De straten ontharden en groener maken, zorgt voor verschillende voordelen. Er is ten eerste minder kans op wateroverlast als het hevig regent, want het water verdwijnt in de grond. Ten tweede verhoogt het de leefbaarheid, zegt de stad. "We weten dat veel Antwerpenaren geen tuin hebben, dat is de voorbije maanden nog eens pijnlijk duidelijk geworden", zegt schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open VLD). "Daarom is het extra belangrijk dat de stad haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maakt. Minder grijs en meer groen."

In de loop van volgend jaar zullen er 17 straten aangepakt worden, verspreid over de 9 districten. De stad investeert 5 miljoen euro in het project "Antwerpen breekt uit", en de districten kunnen zelf kiezen hoe ze het aanpakken.