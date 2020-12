Annemie zingt met haar buren al sinds maart in geïmproviseerd straatkoor: "Het breekt de sleur, en brengt warmte"

Meuris schreef "Ik hou van u" intussen al 25 jaar geleden, in 1995 voor de soundtrack van de film "Manneken Pis". Het is een echte Belpopklassieker geworden, die vorig jaar werd opgenomen in het eerste "European Union Songbook", een initiatief om nummers die in het collectieve geheugen van de E.U. zitten, samen te brengen.

"Het was de eerste keer dat we een soundtrack mochten maken, en daar hoorde een single bij om de film "Manneken Pis" te promoten", vertelt Meuris bij Radio 2. "We hebben het nummer geschreven voor de openingsscène van de film. Noordkaap stond - zeker live - voor iets ruigere nummers, maar we hebben ons aangepast aan het scenario."

In een recordtijd is "Ik hou van u" tot stand gekomen. "We hadden maar één avond de tijd: de dag erna werd de scène al opgenomen waarin de muziek gebruikt werd. Een familie vertrekt op vakantie met de auto. Ze rijden door een bos, het is mooi weer, en ze zingen een liedje mee dat op de radio is. Dat nummer is "Ik hou van u". Het nummer heeft op zich niets met bedanken te maken, maar het krijgt dankzij De Warmste Week wel een heel nieuw leven", aldus Meuris.