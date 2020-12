Roger (89) en Ellen (39) vonden elkaar in eenzaamheid: "Ik miste menselijkheid en herkende zijn boodschap" 

De oproep van Roger Lybaert in "De afspraak" raakte heel wat mensen. Hij vond dat hem zijn vrijheid ontnomen werd sinds het uitbreken van de coronacrisis. "De mensen uit de woonzorgcentra worden niet gehoord. Dit is de eerste keer dat een bewoner van een woonzorgcentrum aan het woord komt", stelde Lybaert in september. Hij kaartte bovendien aan dat de hoofdoorzaak van de sterfte in woonzorgcentra pure eenzaamheid is.