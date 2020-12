Dokter Geert Meyfroidt: "Derde golf is er, hem zo klein mogelijk houden is het enige wat we nog kunnen doen" 

Meyfroidt denkt dat er drie factoren mee aan de basis liggen van de nieuwe opstoot van coronabesmettingen. "Het onderwijs is toch een factor die een rol speelt. Dat ligt nu natuurlijk stil. Een tweede is buitenlandse contacten en een derde factor is de motivatie bij de mensen."

Aan die buitenlandse contacten wordt iets gedaan. Zo besliste het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land deze week dat buitenlanders die naar ons land willen komen een negatieve coronatest op zak moeten hebben. Verder wordt reizen naar het buitenland zeer streng afgeraden. "Dat is zeer vrijblijvend, dat betreur ik", stelt Meyfroidt. "In plaats van reizen af te raden, verbied het."

De motivatie bij de mensen terugvinden om zich aan de voorschriften te houden, is volgens Meyfroidt de belangrijkste factor. "Ik heb de indruk dat dat nu wel aan het keren is als ik kijk in mijn eigen omgeving. Mensen die van plan waren om tijdens de feestdagen in meer of mindere mate te zondigen, zeggen nu dat ze dat toch niet gaan doen. Dat gaat ons redden. Als je kijkt naar wat met Thanksgiving is gebeurd in de Verenigde Staten en Canada, dat heeft een gigantische opstoot veroorzaakt."

Bekijk het fragment uit "De zevende dag":