Nieuwe eindtermen vallen slecht in TSO, BSO en kunstonderwijs: "Naar onze noden wordt nog steeds niet geluisterd"

Dat er een nieuw, verplicht vak komt, "Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming", is op geen enkele manier een troost, zegt Ooms. "Dat is een samenraapsel van 4 verschillende componenten. Het artistieke is daar een vierde van. Dat komt neer op een goede tien lesuren op een heel jaar voor artistieke vorming. Dat is toch gewoon wraakroepend? Voor onze leerlingen is dat artistieke heel belangrijk. Creatief denken is mee de basis van het onderwijs en dat wordt hier gewoon aan de kant gezet. Wij voelen ons echt aan de kant gezet."