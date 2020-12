Ontploffing in centrum van Hasselt, na gaslek in restaurant 

Rond 18 uur werd er al een gasgeur waargenomen in de Minderbroedersstraat. De politie en Fluvius kwamen ter plaatse maar de oorzaak werd niet gevonden. Even voor 19:30 uur volgde een ontploffing. "Er is nu een perimeter van 500 meter ingesteld", vertelt Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Bij de ontploffing vielen 2 lichtgewonden, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). "De zaak zelf was gesloten, maar 2 mensen uit de buurt raakten lichtgewond. 50 buurtbewoners zijn intussen geëvacueerd. Zij worden nu in eerste instantie naar de sporthal gebracht."