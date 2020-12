Afrikaans trouwfeest met 54 gasten en tientallen kinderen stilgelegd in restaurant Vilvoorde

Het Afrikaans huwelijksfeest vond plaats in het voormalige restaurant La Haciënda in de Vilvoordse wijk Kassei. Op het feest waren maar liefst 45 gasten en tientallen kinderen aanwezig, wat tijdens deze coronacrisis niet kan. De politie viel dan ook binnen en legde het trouwfeest onmiddellijk stil. "Voor iedereen zal er een proces-verbaal opgemaakt worden", zegt Carol Vercarre van het parket Halle- Vilvoorde. "Daarna zullen we zien wie er welke boete krijgt en of de organisator eventueel onmiddellijk gedagvaard wordt."