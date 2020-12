Gouverneur van Oost-Vlaanderen start infocampagne over het coronavaccin om twijfels errond weg te nemen

Dat het vaccin in een recordtempo is ontwikkeld, zorgt bij sommigen voor een wantrouwen. Mensen kunnen maar moeilijk geloven dat de veiligheid ervan voldoende in de diepte in onderzocht. Toch moeten we stellen dat er, ondanks de hoge snelheid van de productie ervan, geen stappen zijn overgeslagen. "De snelheid is te danken aan de hoge prioriteit die aan de vaccins werd gegeven", zegt Geert Leroux-Roels, die als professor emeritus in de vaccinologie (UGent) betrokken is bij studies met experimentele coronavaccins.

"Wekelijks worden de bevindingen over de veiligheid van kandidaat-vaccins besproken met een artsenteam van de opdrachthouders van de studies die we uitvoeren. Zo’n hoge intensiteit van opvolging bij de ontwikkeling van vaccins is eigenlijk ongezien".