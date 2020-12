Verbluffend onderzees tunnelnetwerk op de Faeröer-eilanden

De tunnel is iets meer dan elf kilometer lang. Het pronkstuk is een rond punt, midden in de tunnel. Het vormt de verbinding tussen een al bestaande tunnel en de nieuwe tunnel. Door de nieuwe tunnel wordt de reistijd tussen de hoofdstad Tórshavn, op het eiland Streymoy, en Strendur op het eiland Eysturoy, beperkt tot zeven minuten. Voordien was dat 40 minuten.