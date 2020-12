Moeten we wakker liggen van coronavariant in Engeland? "Vaccins makkelijk aan te passen, dit krijgen we onder controle"

Wel moeten we de variant goed in het oog houden, vindt Van Ranst. "We moeten zeker zijn dat met die veranderingen de testen blijven werken. En we willen ook weten, wanneer het vaccin gegeven wordt, welke rare veranderingen in het virus ervoor zorgen dat mensen toch nog ziek worden." Volgens de makers van de vaccins zou deze variant voorlopig geen invloed hebben op de werkzaamheid. "We gaan nog heel veel zulke varianten tegenkomen", denkt Van Ranst net als professor Callens.

"We leven ook op een planeet waar er veel gereisd werd en ook nog een beetje wordt. Dan is het heel normaal dat virusstammen van de ene plaats naar de andere plaats gaan", klinkt het nog. Dat Engeland over gaat tot strengere maatregelen is volgens Van Ranst vooral een gevolg van de grote stijging van het aantal gevallen, en komt niet zozeer door de nieuwe variant.

