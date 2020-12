VRT NWS als eerste in noorden van Tigray in Ethiopië: "Geweld houdt aan, er zijn zeker veel burgers gedood"

Tigray was de voorbije weken compleet afgesloten. Voor buitenstaanders was het onmogelijk om zich een beeld te vormen van wat er aan het front werkelijk gaande was. Hulpverleners mochten er ook niet in, ondanks het feit dat er in Tigray ook nog honderdduizenden Eritrese vluchtelingen in opvangkampen zaten. 1 miljoen Tigreërs zouden hun huis zijn uitgevlucht.

Nu het leger grote delen van het gebied heeft ingenomen, laat de regering met mondjesmaat buitenlanders erin. Onze collega Stijn Vercruysse en zijn ploeg trokken eerst naar het zuidwesten van Tigray, in de omgeving van Gondar. "Daar is er intussen hulp toegelaten en is het leger aanwezig. "