Wetenschappers vragen "sterke, gecoördineerde Europese respons" tegen nieuwe coronagolven

Concreet moeten de Europese landen streven naar een doelstelling van niet meer dan 10 nieuwe COVID-19-gevallen per miljoen mensen per dag. "Dit doel is in veel landen bereikt en kan uiterlijk in het voorjaar weer in heel Europa worden bereikt", schrijven de wetenschappers. Ze vragen "krachtige interventies" om het aantal infecties snel te verminderen. Die reductie moet worden gesynchroniseerd in alle Europese landen om een pingpong-effect van het importeren en opnieuw importeren van SARS-CoV-2-infecties te voorkomen.

Wanneer het aantal infecties laag is, zijn versoepelingen van de beperkingen weer mogelijk, maar hygiënemaatregelen als het dragen van mondmaskers, "matige contactvermindering", testen en contactopsporing moeten aangehouden worden. Intussen moet een strategie aangehouden worden om minstens 300 tests per miljoen mensen per dag af te nemen. Wanneer zich dan lokale uitbraken voordoen, is een "snelle en rigoureuze reactie" nodig, inclusief reisbeperkingen, gerichte tests en mogelijk regionale lockdowns.