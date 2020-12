Ziekenhuis Geel test al het personeel na corona-uitbraak en verhoogt de veiligheidsmaatregelen

Patiënten die dringend hulp nodig hebben, moeten niet ongerust zijn om naar het ziekenhuis in Geel te komen, zegt Flament. "Er zijn op dit moment overal besmettingen. De situatie in het ziekenhuis is niet gevaarlijker dan op andere plekken in de maatschappij, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zich hier zorgen over maken."

Het ziekenhuis in Geel gaat alvast meer beschermingsmiddelen gebruiken vanaf maandag. "We gaan meer doen dan volgens de richtlijnen vereist is", zegt Flament. "We gaan bijvoorbeeld al onze personeelsleden proberen uit te rusten met face shields."



In het ziekenhuis van Geel werken zo'n 1200 mensen. Tegen woensdag zouden de resultaten van de coronatests bekend moeten zijn. Na 5 dagen zal iedereen opnieuw getest worden. De tests gebeuren in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.