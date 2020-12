Wie in België woont, mag vanaf woensdag het land weer in vanuit Verenigd Koninkrijk

Bij gebrek aan duidelijkheid over het gemuteerde coronavirus in het Verenigd Koninkrijk heeft de regering beslist om het inreisverbod vanuit dat land met 24 uur te verlengen. Dat verbod is sinds vanmorgen van kracht. Vanaf morgen zullen mensen die hun hoofdverblijfplaats in ons land hebben weer tot ons land worden toegelaten. Ze worden wel verplicht om een Passenger Location Form in te vullen, en daar zal extra op worden gecontroleerd. Ze zullen zich ook aan een strikte quarantaineplicht van zeven dagen moeten houden, gevolgd door een coronatest.