Voorbijganger met ladder op auto bevrijdt bewoners uit brandend appartement in Willebroek

De oorzaak van de brand moet nog verder onderzocht worden, maar er is wel heel wat schade. "Er kwam enorm veel rook langs alle ramen naar buiten", zegt De Borger. "We moeten de schade nog controleren, maar we gaan ervan uit dat er enorm veel rookschade is. Verder onderzoek moet ook meer duidelijkheid geven over de mogelijke brandoorzaak."