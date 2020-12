Binnenkort opent nieuwe hondenloopweide vlakbij provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare

In Berlare wordt binnenkort een nieuwe hondenloopweide in gebruik genomen. Daar was al jaren vraag naar in de gemeente en de coronacrisis heeft de nood aan loopweides voor honden nog eens extra in de verf gezet. Er waren geregeld conficten tussen wandelaars die hun hond lieten loslopen en andere recreanten. In Berlare hebben de hondenbaasjes binnenkort alleszins een alternatief vlakbij het provinciaal domein Nieuwdonk. Tot tevredenheid van burgemeester Katja Gabriels: "Wij hebben overlegd met de provincie hierover omdat er al jaren vraag naar was en we vonden dit de ideale locatie tussen de drie deelgemeenten".