Een boom onder de kerstboom: het kan in Menen

De vzw heeft een stuk grond aangekocht in Rekkem, een deelgemeente van Menen. Het is de bedoeling om daar in november volgend jaar verschillende bomen te planten en de grond zo om te vormen tot een bos, dat het "Smokkelbos" zal heten.

Initiatiefnemer Lukas Bossuyt: "Het is de bedoeling dat je een of meerdere stukjes grond koopt. Een stukje grond is 4 vierkante meter groot en kost 35 euro. Daar komt dan een boom op te staan. Wie wil, mag de boom ook zelf gaan planten."