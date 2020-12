Britten die oorlogsgraven uit WOI en WOII in Europa onderhouden, dreigen helft inkomen te verliezen door brexit

De Commonwealth War Graves Commission werd in 1917 opgericht en is verantwoordelijk voor de herdenking van 1,7 miljoen soldaten van het Gemenebest die tijdens de twee wereldoorlogen sneuvelden. De oorlogsgraven liggen verspreid over 23.000 plaatsen in 153 landen.

De soldatenkerkhoven zijn door de commissie tot een ware kunstvorm verheven, met sobere witte grafstenen en keurig verzorgde gras- en bloemenperkjes. Vaak in groot contrast met bijvoorbeeld de Duitse oorlogsgraven, waar een donkere sfeer kan hangen. De Britse begraafplaats met het grootste aantal graven op het Europese vasteland, ligt in ons land: Tyne Cot Cemetery, in het West-Vlaamse dorp Passendale.